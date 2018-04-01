Хромачёва проиграла Якупович в первом круге квалификации в Монтеррее

Россиянка Ирина Хромачёва потерпела поражение от словенки Далилы Якупович (6) в первом круге квалификации турнира в Монтеррее (Мексика) — 2:6, 3:6. Единственная предыдущая встреча между ними, на грунте в Будапеште-2017, осталась за Ириной.



Теннисистки провели на корте 1 час 4 минуты. Якупович выполнила 2 подачи навылет, допустила 3 двойные ошибки и использовала брейк-пойнтов из 11. На счету Хромачёвой 2 эйса, 6 двойных и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.



Следующей соперницей Якупович станет либо россиянка Валерия Савиных, либо шведка Корнелия Эмили Листер.