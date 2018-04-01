Братья Брайаны победили Рублёва и Хачанова в финале «Мастерс 1000» в Майами

Американские братья-близнецы Боб и Майк Брайаны (4) стали чемпионами турнира категории «Мастерс 1000» в Майами (США), победив россиянКарена Хачанова и Андрея Рублёва на чемпионском тай-брейке — 4:6, 7:6 (7:5, [10:4].



Матч продолжался 1 час 32 минуты. Брайаны сделали 6 эйсов, допустили 3 двойные ошибки и использовали 1 брейк-пойнт из 3. На счету Хачанова и Рублёва 3 подачи навылет, 3 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.

Для Брайанов это 115-й совместный титул в карьере и первый в нынешнем сезоне. Свою предыдущую победу на «Мастерсе» они одержали почти два года назад, в Риме-2016.

Хачанов играл свой первый парный финал турниров ATP в карьере. Для Рублёва это был второй финал после победы на «Кубке Кремля» — 2015 в паре с Дмитрием Турсуновым.