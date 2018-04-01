Видеообзор финала турнира в Майами Стивенс — Остапенко

Американская теннисистка Слоан Стивенс стала чемпионкой турнира категории Premier Mandatory в Майами (США), победив латвийкуЕлену Остапенко в двух партиях — 7:6 (7:5), 6:1. Несмотря на то, что в прошлом году обе девушки впервые в карьере победили на турнирах «Большого шлема», выиграв соответственно US Open и «Ролан Гаррос», в финальных матчах соревнований Premier Mandatory они прежде никогда не играли.



Для Стивенс этот титул стал шестым в карьере. В следующий понедельник она дебютирует в топ-10, став девятой ракеткой мира. При этом до начала американских турниров в августе защищать Слоан нечего — год назад она ещё была травмирована.



Видеообзор финального матча доступен на «Чемпионате».

Красота дня. Слоан Стивенс и её американские горки Американка Слоан Стивенс отлично выступила на турнире в Майами, что позволит ей 2 апреля впервые в карьере попасть в топ-10 рейтинга WTA.