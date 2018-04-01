Веснина сыграет с Бренгл, Касаткина — с Дияс или Макхэйл в Чарльстоне

Состоялась жеребьёвка основной сетки турнира категории Premier в Чарльстоне в женском одиночном разряде. Первой сеяной этих соревнований, проводящихся на американской разновидности грунта — зелёной глине — стала француженка Каролин Гарсия. Она, как и ещё 7 из 16 сеяных теннисисток, получила bye, то есть проход во второй круг без игры. Первой соперницей Гарсии станет или немка Андреа Петкович, или американка Варвара Лепченко.



Из россиянок в число сеяных попали Дарья Касаткина (3) и Елена Веснина (16). Первая соперница Касаткиной определится в матче Зарины Дияс из Казахстана с американкой Кристиной Макхэйл. Веснина в первом раунде сыграет с американкой Мэдисон Бренгл.



Также в основную сетку прошла Наталья Вихлянцева. Её первой соперницей станет немка Лаура Зигемунд.