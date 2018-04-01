Савиных проиграла Листер в первом круге квалификации на турнире в Монтеррее

Россиянка Валерия Савиных в первом круге квалификации турнира WTA в Монтеррее (Мексика) в трёх сетах уступила шведке Корнелии Листер со счётом 7:5, 3:6, 2:6.

Поединок продолжался 1 час 52 минуты. За это время Савиных, занимающая 272-е место в рейтинге WTA, реализовала 3 из 6 брейк-пойнтов. 436-я ракетка мира из Швеции реализовала 6 брейк-пойнтов из 10.

Следующей соперницей Листер станет словенка Далила Якупович (6), которая в первом круге за 1 час 4 минуты обыграла ещё одну россиянку Ирину Хромачёву — 6:3, 6:2.