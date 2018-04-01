Видеообзор поражения Рублёва и Хачанова в финале турнира в Майами в паре

Россияне Андрей Рублёв и Карен Хачанов в финале парного разряда турнира серии «Мастерс-1000» в Майами уступили американцам Майку и Бобу Брайанам (4) со счётом 6:4, 6:7 (5:7), [4:10]. Продолжительность встречи составила 1 час 32 минуты. Представители США сделали 2 брейка, проиграв 1 гейм на своей подаче.

Для братьев Брайан этот титул стал 115-м совместным трофеем на соревнованиях АТР в паре в карьере. Рублёв завоевал один титул в паре, а у Хачанова пока нет побед на соревнованиях АТР в парном разряде.

Посмотреть видеозапись финала можно на «Чемпионате».