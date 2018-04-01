Родина сыграет с Риске, Блинкова — с Петерсон в первом круге турнира в Монтеррее

В Монтеррее состоялась жеребьёвка турнира WТА, который пройдёт на грунте со 2 по 8 апреля. Первая ракетка соревнований испанка Гарбинье Мугуруса в стартовом поединке сыграет с местной обладательницей «уайлд-кард» Ренатой Заразуой. Словачка Магдалена Рыбарикова (2) начнёт выступление матчем с японкой Рисой Одзаки.

Россиянка Евгения Родина за выход во второй круг поспорит с американкой Элисон Риске, Анна Блинкова встретится со шведкой Ребеккой Петерсон

Посмотреть основную сетку полностью можно на «Чемпионате».