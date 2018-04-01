Стивенс: иногда приходится мириться с неберущимися ударами Остапенко

Американка Слоан Стивенс, выигравшая последний турнир в Майами перед сменой места его проведения, поделилась эмоциями после победы над латвийкой Еленой Остапенко в финальном матче.



«Это довольно особенное место для меня. Я росла здесь, играла тут в теннис. Здесь я участвовала в Orange Bowl и многих других турнирах. Конечно, я рада, что стала последней теннисисткой, победившей в Ки-Бискейне. Я буду скучать по выступлениям здесь. Счастлива, что смогла выиграть в Южной Флориде, когда на трибунах были все мои друзья и семья.



Я знала, что нужно будет много бегать за всеми мячами. Она играет в очень агрессивном стиле, и иногда бывает невозможно перебить или перебегать её. Приходится просто мириться с тем, что она выполняет великолепные неберущиеся удары. В финале я так и делала, когда у неё проходили удары навылет — говорила себе, что в этом розыгрыше она была слишком хороша для меня, и двигалась дальше. Думаю, это помогло мне на тай-брейке — я не переживала слишком сильно после её отличных ударов», — приводит слова Стивенс официальный сайт WTA.

Красота дня. Слоан Стивенс и её американские горки Американка Слоан Стивенс отлично выступила на турнире в Майами, что позволит ей 2 апреля впервые в карьере попасть в топ-10 рейтинга WTA.