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Остапенко: во втором сете часто отходила назад. Наверное, поэтому и проиграла

Остапенко: во втором сете часто отходила назад. Наверное, поэтому и проиграла
Теннис / WTA

Латвийская теннисистка Елена Остапенко, проигравшая американке Слоан Стивенс в финале турнира категории Premier Mandatory в Майами со счётом 6:7 (5:7), 1:6, прокомментировала это поражение.

«Иногда я действовала агрессивно в ситуациях, когда это было совсем не обязательно. В первом сете мой игровой план работал неплохо, но потом я начала чаще отходить назад. Надо было больше входить в корт, не давать ей времени, а я этого не делала. Наверное, поэтому я и проиграла», — приводит слова Остапенко WTA Insider.

Майами (ж) 2018. Финал
31 марта 2018 года, суббота. 20:00 МСК
Слоан
Стивенс
Елена
Остапенко
7:6 6:1
Красота дня. Слоан Стивенс и её американские горки
Американка Слоан Стивенс отлично выступила на турнире в Майами, что позволит ей 2 апреля впервые в карьере попасть в топ-10 рейтинга WTA.
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