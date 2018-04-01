Остапенко: во втором сете часто отходила назад. Наверное, поэтому и проиграла

Латвийская теннисистка Елена Остапенко, проигравшая американке Слоан Стивенс в финале турнира категории Premier Mandatory в Майами со счётом 6:7 (5:7), 1:6, прокомментировала это поражение.



«Иногда я действовала агрессивно в ситуациях, когда это было совсем не обязательно. В первом сете мой игровой план работал неплохо, но потом я начала чаще отходить назад. Надо было больше входить в корт, не давать ей времени, а я этого не делала. Наверное, поэтому я и проиграла», — приводит слова Остапенко WTA Insider.

Красота дня. Слоан Стивенс и её американские горки Американка Слоан Стивенс отлично выступила на турнире в Майами, что позволит ей 2 апреля впервые в карьере попасть в топ-10 рейтинга WTA.