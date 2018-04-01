Б. Брайан: Рублёв и Хачанов будут очень сильны через пару лет

Американец Боб Брайан поделился впечатлениями от победы вместе со своим братом-близнецом Майком в финале парного разряда турнира в Майами над россиянами Андреем Рублёвым и Кареном Хачановым.

«Я горжусь тем, как мы играем сейчас, как мы смогли вернуться после жёстких проблем в прошлом сезоне. Я чувствую, что мы не зря упорно работаем. С каждой неделей мы становимся сильнее, поэтому я смотрю в предстоящий грунтовый сезон с большим оптимизмом. Мы получаем удовольствие от игры, и это сказывается на наших результатах.

Андрей и Карен будут очень сильны через пару лет. Они провели прекрасный турнир. Мы любим приезжать в Майами и обязательно вернёмся в следующем году», — приводит слова Боба Брайана официальный сайт АТР.