Кэхилл: Джокович просто не был готов к работе с Агасси, они разные

Известный австралийский тренер Даррен Кэхилл, ранее тренировавший американца Андре Агасси, прокомментировал информацию о расставании американского специалиста с сербом Новаком Джоковичем.

«Когда я работал с Андре, то узнал от него больше, чем он от меня. Мне кажется, Новак был просто не готов к сотрудничеству с Агасси, потому что не думал, что тот будет настолько активен в этой работе. Мне кажется, они разные», — приводит слова Кэхилла Ubi Tennis.

Агасси прекратил сотрудничество с Джоковичем

Агасси вошёл в тренерскую команду Джоковича в мае 2017 года. В текущем сезоне Новак сыграл лишь шесть матчей, выиграв три.