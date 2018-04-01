Рублёв: сыграть с лучшей парой в истории тенниса — большая честь и удовольствие

Россиянин Андрей Рублёв поделился эмоциями после поражения от американских братьев-близнецов Боба и Майка Брайанов в парном финале «Мастерс 1000» в Майами, где он выступал вместе с Кареном Хачановым. Брайаны выиграли на чемпионском тай-брейке — 4:6, 7:6 (7:5), [10:4].



«Сыграть с лучшей парой в истории тенниса — большая честь и огромное удовольствие. Это была настоящая битва, и, думаю, зрители наслаждались матчем. Они просто лучшая команда, вот и всё», — приводит слова Рублёва официальный сайт ATP.