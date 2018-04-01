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Дель Потро: сыграю на «Ролан Гаррос» и, возможно, ещё на одном грунтовом турнире

Дель Потро: сыграю на «Ролан Гаррос» и, возможно, ещё на одном грунтовом турнире
Теннис / ATP

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро рассказал о планах на грунтовый сезон.

«В ближайшее время я устрою весёлые каникулы с друзьями, чтобы отдохнуть от тенниса. Отдохну где-то неделю, посмотрим, как буду себя чувствовать. Я хочу просто поехать домой, пообщаться с семьёй и друзьями, пожарить барбекю и вообще не говорить о теннисе.

Я бы хотел играть на высоком уровне и на грунте, но для этого мне необходимо готовиться ещё лучше, чем на харде. Моя основная цель — оставаться здоровым, поэтому я пропущу некоторые грунтовые соревнования. Постараюсь сыграть на «Ролан Гаррос» и, возможно, ещё на одном грунтовом турнире», — приводит слова дель Потро Tennis World.

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