Стивенс: я победила четырёх чемпионок ТБШ подряд, это невероятно круто

Американка Слоан Стивенс, переигравшая в финале турнира в Майами латвийку Елену Остапенко со счётом 7:6 (7:5), 6:1, добилась четвёртой кряду победы над теннисисткой, имеющей в активе как минимум один титул на соревнованиях серии «Большого шлема».

Начиная с третьего круга, на пути Слоан были только чемпионки Grand Slam: испанка Гарбинье Мугуруса, немка Анжелика Кербер, белоруска Виктория Азаренко и Остапенко.

«Это прекрасное чувство! Когда я выигрываю турнир, не побеждая теннисисток топ-10, все говорят, что я могу обыгрывать только слабых и «бла-бла-бла». Здесь я победила четырёх победительниц турниров «Большого шлема». Это невероятно круто», — приводит слова Стивенс официальный сайт WТА.