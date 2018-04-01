М. Брайан: Рублёв и Хачанов носили подгузники, когда мы уже играли в АТР

Американец Майк Брайан прокомментировал победу своего дуэта с братом близнецом Бобом над россиянами Андреем Рублёвым и Кареном Хачановым со счётом 4:6, 7:6 (7:5), [10:4] в финале парного разряда турнира в Майами.

«Каждый стремится играть в финалах крупных турниров. Чем чаще ты там играешь и выигрываешь, тем больше у тебя шансов завершить сезон на первом месте в рейтинге. Когда мы начинали сезон, то среди наших целей, определённо, были и победы на „Мастерсах-1000“. Здесь ты всегда играешь с лучшими, нет слабых соперников, нет права на ошибку.

Поздравляю Андрея и Карена. Они ходили в подгузниках, когда мы уже играли в АТР. Соперники играли прекрасно, но мы старались перекрыть сетку и заставить их ошибаться. Мы использовали весь свой опыт и навыки парной игры, чтобы добиться победы. Мы очень рады, что это сработало», — приводит слова Майка Брайана официальный сайт АТР.