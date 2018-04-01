Шарапова: мне прислали новые трюфели, завтрашняя тренировка будет ленивой

Пятикратная победительница турниров серии «Большого шлема», экс-первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова, занимающая 42-е место в рейтинге WТА, объявила о выпуске нового вида конфет под её собственной торговой маркой.

«Счастливая Пасха выглядит именно так! Сегодня мне прислали новые трюфели марки Sugarpova. Честно говоря, завтрашняя тренировка обещает быть немного ленивой», — написала Шарапова на своей странице в сети «Инстаграм».

Посмотреть фотографию можно на странице Шараповой в сети «Инстаграм».

Мария в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе уступила японке Наоми Осаке, а затем снялась с соревнований в Майами. Шарапова планирует вернуться на корт на турнире в Штутгарте, после чего зрители смогут увидеть её на турнирах в Мадриде, Риме и на «Ролан Гаррос».