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Шарапова: мне прислали новые трюфели, завтрашняя тренировка будет ленивой

Мария Шарапова
Фото: instagram.com/mariasharapova
Шарапова: мне прислали новые трюфели, завтрашняя тренировка будет ленивой
Теннис / WTA

Пятикратная победительница турниров серии «Большого шлема», экс-первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова, занимающая 42-е место в рейтинге WТА, объявила о выпуске нового вида конфет под её собственной торговой маркой.

«Счастливая Пасха выглядит именно так! Сегодня мне прислали новые трюфели марки Sugarpova. Честно говоря, завтрашняя тренировка обещает быть немного ленивой», — написала Шарапова на своей странице в сети «Инстаграм».

Посмотреть фотографию можно на странице Шараповой в сети «Инстаграм».

Мария в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе уступила японке Наоми Осаке, а затем снялась с соревнований в Майами. Шарапова планирует вернуться на корт на турнире в Штутгарте, после чего зрители смогут увидеть её на турнирах в Мадриде, Риме и на «Ролан Гаррос».

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