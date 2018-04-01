Жильхау: нельзя отказать Джоковичу, даже если он приедет в Эшторил только на чай

19-летний австралиец Алекс де Минор получил «уайлд-кард» от организаторов турнира в Эшториле, который пройдёт на грунте с 30 апреля по 6 мая. О том, кому могут достаться ещё два специальных приглашения, рассказал директор соревнований Жоау Жильхау.

«Мы бы очень хотели видеть в составе участников Хуана-Мартина дель Потро, но знаем, сколько стоит его участие в турнире АТР-250. Мы не можем разрушать бюджет всего турнира ради одного игрока.

Конечно, было бы здорово пригласить пару португальских парней, ведь даже один матч с лучшими способен дать невероятный толчок в карьере молодого игрока. Но, к сожалению, это невозможно. Если Джокович вдруг позвонит и скажет, что хочет приехать, то ты не можешь ему отказать. Даже если он не на вершине сейчас, даже если приедет просто попить чай или провести тренировку для спонсора. Все решения мы принимаем в интересах турнира, телевизионного освещения и теннисного сообщества", — приводит слова Жильхау Tennis World Spain.