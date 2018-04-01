Вавринка приступил к тренировкам на грунте

Трёхкратный чемпион турниров серии «Большого шлема» швейцарец Станислас Вавринка, продолжающий восстановление после травмы колена, приступил к занятиям на грунте. 33-летний уроженец Лозанны, занимающий 21-е место в рейтинге АТР, в пятницу, 30 марта, провёл тренировку с итальянцем Андреасом Сеппи в Монте-Карло.

Вавринка не попал в заявочный лист турнира в Монте-Карло. Ожидается, что он начнёт грунтовый сезон в Мадриде, а затем сыграет в Риме и на «Ролан Гаррос». Однако не исключено, что Стэн примет предложение организаторов соревнований в Эшториле.