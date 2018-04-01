Руседски: Лендл способен привести А. Зверева к победам на ТБШ

Пятая ракетка мира немец Александр Зверев продолжает поиск тренера. Одним из приоритетных вариантов для 20-летнего уроженца Гамбурга является Иван Лендл, бывший наставник трёхкратного чемпиона турниров серии «Большого шлема», двукратного олимпийского чемпиона британца Энди Маррея.

«Если это произойдёт, то у них получится любопытное и многообещающее партнёрство. Иван может научить Александра чисто исполнять форхенд и привести его к победам на Grand Slam и лидерству в рейтинге АТР», — прокомментировал возможное сотрудничество Зверева с Лендлом полуфиналист Уимблдона британец Грег Руседски.