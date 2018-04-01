Габашвили проиграл в финале фьючерса в Египте

Россиянин Теймураз Габашвили (1) в финале турнира серии «фьючерс» в Шарм-Эль-Шейхе с призовым фондом $ 15 тыс. уступил австрийцу Лукасу Мидлеру (2) со счётом 3:6, 5:7. Продолжительность встречи составила 1 час 29 минут. 32-летний уроженец Тбилиси, занимающий 312-е место в рейтинге АТР, исполнил один эйс, допустил две двойные ошибки, реализовал три брейк-пойнта из пяти и проиграл пять геймов на своей подаче.

В нынешнем сезоне Габашвили не провёл ни одного матча в основных сетках соревнований АТР. Его наивысшей позицией в мужской табели о рангах была 43-я строчка, на которой он располагался в феврале 2016 года.