Тарпищев: не можем не принять заявление Мыскиной об уходе из сборной

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал информацию об уходе Анастасии Мыскиной с поста капитана сборной России в Кубке Федерации.

«К сожалению, за последние два с половиной года наша женская команда не показывает тех результатов, на которые рассчитывают болельщики. В ситуации, когда из шести последних матчей выигран всего один и на кону стоит место уже во второй Мировой группе, мы не можем не принять заявление Анастасии Мыскиной. Тем не менее мы благодарим её за проделанную работу и с большим уважением относимся к нашей знаменитой чемпионке, которая, по сути, делает на тренерском поприще лишь первые шаги. Хочу особо подчеркнуть, что Анастасия Мыскина остаётся вице-президентом ФТР и продолжит работу в федерации»,— приводит слова Тарпищева «Коммерсантъ».

Заявление Мыскиной об отставке будет рассмотрено на заседании правления Федерации тенниса России 2 апреля.