Кудрявцева не сумела выйти в основную сетку турнира в Чарльстоне

Российская теннисистка Алла Кудрявцева не сумела выйти в основную сетку турнира в Чарльстоне. В финале квалификации Кудрявцева в трёх сетах уступила 20-летней американке Франческе ди Лоренцо со счётом 6:4, 1:6, 1:6. Матч продолжался 1 час 35 минут. 30-летняя Кудрявцева трижды подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету Ди Лоренцо один эйс, 6 ошибок на подаче и 8 реализованных брейков. Соперницы впервые встречались друг с другом.

Матчи основной сетки турнира категории Premier начнутся 2 апреля.