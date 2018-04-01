Янчук: почему бы Дементьевой не стать капитаном сборной России?

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал информацию об уходе Анастасии Мыскиной с поста капитана сборной России в Кубке Федерации.

«Всегда трудно совмещать семью с тремя детьми и ответственную работу. К сожалению, Анастасия не имеет рычагов управления, которые необходимы для полноценного капитана сборной России. Некоторые игроки отказываются выступать за сборную страны. Главная причина неудач в том, что во всём мире не все звёзды хотят выступать за свою сборную. На последнем выступлении от нашей страны выступала одна молодёжь, которая ещё не набрала форму. Анастасия честно и добросовестно выполняла свои обязанности, но иногда где-то не хватало опыта.

При Анастасии в команде всегда были хорошие отношения. Не было ссор, конфликтов, недовольств. Обстановка всегда была приподнятая, независимо от состава, команда всегда выкладывалась, понимала всю ответственность. Анастасия имеет опыт и хорошее понимание игры на высоком уровне. К сожалению, главная проблема в том, что она не могла регулярно выступать с сильным составом. Её поступок можно считать благородным. Анастасия предъявляет к себе требования, и эта роль её не устраивает, потому что её желания не совпадают с её возможностями.

Квалифицированные люди есть, которые могут занять пост главного тренера сборной России. Например, Елена Дементьева сейчас ушла в тень, и почему бы ей не взяться за это дело. Она олимпийская чемпионка, поэтому капитаном она могла бы быть. На первый взгляд, по квалификации подходит Вера Звонарёва, активно выступает, но уже ветеран. Евгения Манюкова, которая готовит наших теннисистов. Евгения большой вклад внесла, имеет представление о каждом теннисисте, например, Екатерина Макарова — её воспитанница, которая сейчас выступает в сборной», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Изотовым.