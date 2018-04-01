Мойя: Надаль ещё не готов на 100%, но он прогрессирует

Экс первая ракетка мира Карлос Мойя, наставник испанского теннисиста Рафаэля Надаля, рассказал о подготовке своего подопечного, который возвращается на корт после травмы.

«Он тренируется уже неделю, потихоньку, без каких-то сумасшедших вещей, потому что нужно учесть, что у него были две схожие травмы. Он ещё не готов на сто процентов. Но если он сможет выиграть один или два матча, это поможет ему. Мы прогрессируем, Кубок Дэвиса мотивирует нас, но мы также не забываем, что после этого ему предстоит полтора месяца играть без остановки, что очень важно для него», — приводит слова Мойи Tennis World USA.