Сизикова не смогла выйти в финал квалификации турнира в Монтеррее

23-летняя россиянка Яна Сизикова, получившая «уайлд-кард» в квалификацию, не сумела пробиться в финальный раунд отборочных соревнований турнира в Монтеррее (Мексика). Во втором круге квалификации Сизикова в двух сетах уступила восьмой сеяной, швейцарке Конни Перрин, со счётом 5:7, 0:6. Матч продолжался 1 час 7 минут. Сизикова 1 раз подала навылет, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 1 брейк-пойнт из двух в первом сете. На счету Перрин 2 эйса, 2 ошибки на подаче и 5 использованных брейков из 10.