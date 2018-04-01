Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис / ATP /

Иснер завоевал титул в Майами, в финале обыграв А. Зверева

Иснер завоевал титул в Майами, в финале обыграв А. Зверева
Теннис / ATP

Американский теннисист Джон Иснер выиграл турнир в Майами. В финальном матче 14-й сеяный Иснер в трёх сетах обыграл четвёртую ракетку турнира Александра Зверева из Германии со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:4. Матч продолжался 2,5 часа. Иснер 18 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки на подаче и реализовал 2 из 12 возможных брейк-пойнтов. На счету Зверева 10 эйсов, 6 ошибок на подаче и 3 нереализованных брейка. Иснер впервые обыграл Зверева на турнире АТР. Три предыдущие встречи соперников остались за немецким теннисистом.

Иснер завоевал 13-й титул в карьере, первый – в 2018 году.

Майами (м) 2018. Финал
01 апреля 2018 года, воскресенье. 20:00 МСК
Александр
Зверев
Джон
Иснер
7:6 4:6 4:6
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент