Иснер завоевал титул в Майами, в финале обыграв А. Зверева

Американский теннисист Джон Иснер выиграл турнир в Майами. В финальном матче 14-й сеяный Иснер в трёх сетах обыграл четвёртую ракетку турнира Александра Зверева из Германии со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:4. Матч продолжался 2,5 часа. Иснер 18 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки на подаче и реализовал 2 из 12 возможных брейк-пойнтов. На счету Зверева 10 эйсов, 6 ошибок на подаче и 3 нереализованных брейка. Иснер впервые обыграл Зверева на турнире АТР. Три предыдущие встречи соперников остались за немецким теннисистом.

Иснер завоевал 13-й титул в карьере, первый – в 2018 году.