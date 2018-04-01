Иснер стал самым возрастным игроком, впервые победившим на «Мастерсе-1000»

Американский теннисист Джон Иснер, выиграв турнир в Майами в возрасте 32 лет и 11 месяцев, стал самым возрастным спортсменом, впервые выигравшим турнир серии «Мастерс-1000».

Предыдущий рекорд принадлежал хорвату Ивану Любичичу, который выиграл первый турнир серии «Мастерс» в возрасте 31 года — в 2010 году в Индиан-Уэллсе.

Получив 1000 очков, за победу Иснер поднимется на 8 позиций в обновлённом рейтинге АТР и займёт наивысшее в своей карьере девятое место.

Напомним, что в финале Иснер одолел Александра Зверева, представляющего Германию со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:4.