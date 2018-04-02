Видеообзор победы Иснера в финале турнира в Майами

Американский теннисист Джон Иснер выиграл турнир в Майами. В финальном матче 14-й сеяный Иснер в трёх сетах обыграл четвёртую ракетку турнира Александра Зверева из Германии со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:4. Матч продолжался 2,5 часа.

Иснер 18 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки на подаче и реализовал 2 из 12 возможных брейк-пойнтов. На счету Зверева 10 эйсов, 6 ошибок на подаче и 3 нереализованных брейка. Иснер впервые обыграл Зверева на турнире АТР.

Посмотреть видеозапись финала можно на «Чемпионате».