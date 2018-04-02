Стивенс стала девятой ракеткой мира

В обновлённом рейтинге WTA от 2 апреля победительница турнира в Майами американка Слоан Стивенс поднялась на девятую строчку. Лучшая из россиянок, Дарья Касаткина, опустилась на 12-ю позицию.

Рейтинг WTA. 2 апреля

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 8140.

2 (2). Каролина Возняцки (Дания) — 6790.

3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 5970.

4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 5630.

5 (5). Елена Остапенко (Латвия) — 5611.

6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 4730.

7 (7). Каролин Гарсия (Франция) — 4625.

8 (8). Винус Уильямс (США) — 4277.

9 (12) Слоан Стивенс (США) — 3938.

10 (9). Петра Квитова (Чехия) — 3271.

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12 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 2940.

25 (25). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1920...

29 (27). Светлана Кузнецова (Россия) — 1612...

32 (36). Екатерина Макарова (Россия) — 1380…

41 (42). Мария Шарапова (Россия) — 1257.

42 (43). Елена Веснина (Россия) — 1175...

78 (88). Наталья Вихлянцева (Россия) — 764...

98 (87). Екатерина Александрова (Россия) — 649.