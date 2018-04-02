Стивенс поднялась на 10-ю строчку в чемпионской гонке WTA

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 2 апреля чешка Каролина Плишкова поднялась на седьмую строчку, победительница турнира в Майами американка Слоан Стивенс — на 10-ю. Лучшая из россиянок, Дарья Касаткина, располагается на восьмой позиции.
Чемпионская гонка WTA. 2 апреля
1 (1). Каролина Возняцки (Дания) — 2760.
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 2385.
3 (3). Анжелика Кербер (Германия) — 2055.
4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 1755.
5 (5). Петра Квитова (Чехия) — 1620.
6 (6). Наоми Осака (Япония) — 1466.
7 (9). Каролина Плишкова (Чехия) — 1250.
8 (7). Дарья Касаткина (Россия) — 1223.
9 (8). Элисе Мертенс (Бельгия) — 1196.
10 (102). Слоан Стивенс (США) — 1136.
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43 (52). Анна Блинкова (Россия) — 378…
58 (58). Екатерина Макарова (Россия) — 305...
61 (56). Елена Веснина (Россия) — 302...
73 (62). Мария Шарапова (Россия) — 251...
79 (66). Софья Жук (Россия) — 235...
100 (90). Екатерина Александрова (Россия) — 169.