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Надаль стал первой ракеткой мира, А. Зверев — четвёртой, Иснер — девятой

Надаль стал первой ракеткой мира, А. Зверев — четвёртой, Иснер — девятой
Теннис / ATP

В обновлённом рейтинге ATP от 2 апреля испанец Рафаэль Надаль поднялся на первую строчку, немец Александр Зверев — на четвёртую, американец Джон Иснер — на девятую. Лучший из россиян, Андрей Рублёв, располагается на 35-й позиции.

Рейтинг ATP. 2 апреля
1 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 8770.
2 (1). Роджер Федерер (Швейцария) – 8670.
3 (3). Марин Чилич (Хорватия) – 4985.
4 (5). Александр Зверев (Германия) — 4925.
5 (4). Григор Димитров (Болгария) — 4635.
6 (6). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 4470.
7 (7). Доминик Тим (Австрия) — 3665.
8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3390.
9 (17). Джон Иснер (США) —3125.
10 (9). Давид Гоффен (Бельгия) – 3110.

35 (34). Андрей Рублёв (Россия) — 1378...
40 (41). Карен Хачанов (Россия) — 1255...
49 (52). Даниил Медведев (Россия) — 984...
85 (88). Евгений Донской (Россия) — 660...
96 (102). Михаил Южный (Россия) — 616.

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