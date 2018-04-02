Иснер поднялся на 6-ю строчку в чемпионской гонке ATP, А. Зверев — на 7-ю

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP победитель турнира в Майами американец Джон Иснер поднялся на шестую строчку, финалист этих соревнований немец Александр Зверев — на седьмую. Лучший из россиян, Даниил Медведев, располагается на 24-й позиции.
Чемпионская гонка ATP. 2 апреля
1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) — 3110.
2 (2). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 2120.
3 (3). Марин Чилич (Хорватия) — 1470.
4 (4). Чхун Хён (Южная Корея) — 1280.
5 (5). Кевин Андерсон (ЮАР) — 1070.
6 (294). Джон Иснер (США) — 1040.
7 (36). Александр Зверев (Германия) — 925.
8 (7). Диего Шварцман (Аргентина) — 825.
9 (6). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 815.
10 (9). Григор Димитров (Болгария) — 805.
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24 (18). Даниил Медведев (Россия) — 487.
25 (20). Карен Хачанов (Россия) — 485...
33 (27). Андрей Рублёв (Россия) — 395...
67 (64). Евгений Донской (Россия) — 262.