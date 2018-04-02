Иснер поднялся на 6-ю строчку в чемпионской гонке ATP, А. Зверев — на 7-ю

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP победитель турнира в Майами американец Джон Иснер поднялся на шестую строчку, финалист этих соревнований немец Александр Зверев — на седьмую. Лучший из россиян, Даниил Медведев, располагается на 24-й позиции.

Чемпионская гонка ATP. 2 апреля

1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) — 3110.

2 (2). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 2120.

3 (3). Марин Чилич (Хорватия) — 1470.

4 (4). Чхун Хён (Южная Корея) — 1280.

5 (5). Кевин Андерсон (ЮАР) — 1070.

6 (294). Джон Иснер (США) — 1040.

7 (36). Александр Зверев (Германия) — 925.

8 (7). Диего Шварцман (Аргентина) — 825.

9 (6). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 815.

10 (9). Григор Димитров (Болгария) — 805.

...

24 (18). Даниил Медведев (Россия) — 487.

25 (20). Карен Хачанов (Россия) — 485...

33 (27). Андрей Рублёв (Россия) — 395...

67 (64). Евгений Донской (Россия) — 262.

