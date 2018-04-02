А. Зверев возглавил чемпионскую гонку U21, Рублёв — четвёртый

Немец Александр Зверев поднялся на первую строчку в чемпионской гонке U21, американец Фрэнсис Тиафо — на вторую. Россиянин Андрей Рублёв опустился на четвёртую позицию. Восемь лучших игроков в этой возрастной категории по итогам сезона выступят на «Мастерсе-U21» в Милане.

Чемпионская гонка U21. 2 апреля

1 (3). Александр Зверев (Германия) — 925.

2 (4). Фрэнсис Тиафо (США) — 413.

3 (1). Тейлор Фритц (США) — 396.

4 (2). Андрей Рублёв (Россия) — 395.

5 (5). Алекс де Минор (Австралия) — 316.

6 (6). Денис Шаповалов (Канада) — 315.

7 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 229.

8 (8). Марк Полманс (Австралия) — 175.

9 (13). Майкл Ммо (США) — 155.

10 (10). Хуберт Хуркач (Польша) — 140.