А. Зверев возглавил чемпионскую гонку U21, Рублёв — четвёртый

Немец Александр Зверев поднялся на первую строчку в чемпионской гонке U21, американец Фрэнсис Тиафо — на вторую. Россиянин Андрей Рублёв опустился на четвёртую позицию. Восемь лучших игроков в этой возрастной категории по итогам сезона выступят на «Мастерсе-U21» в Милане.
Чемпионская гонка U21. 2 апреля
1 (3). Александр Зверев (Германия) — 925.
2 (4). Фрэнсис Тиафо (США) — 413.
3 (1). Тейлор Фритц (США) — 396.
4 (2). Андрей Рублёв (Россия) — 395.
5 (5). Алекс де Минор (Австралия) — 316.
6 (6). Денис Шаповалов (Канада) — 315.
7 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 229.
8 (8). Марк Полманс (Австралия) — 175.
9 (13). Майкл Ммо (США) — 155.
10 (10). Хуберт Хуркач (Польша) — 140.
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