А. Зверев: не люблю проигрывать, но рад, что Иснер выиграл свой первый «Мастерс»

Немец Александр Зверев прокомментировал поражение в финале турнира в Майами от американца Джона Иснера со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 4:6.

«Впервые мы с Джоном тренировались вместе, когда мне было 15 лет. Это был последний день межсезонья, после этого он отправился в Австралию и проиграл мне. Я помню, что он был очень расстроен. Но он отличный парень. Он всегда вынуждал более молодых игроков выкладываться ещё больше. Я не люблю проигрывать, но в данном случае рад, что Джон выиграл свой первый „Мастерс“.

Я плохо играл на задней линии. Но противостоять Джону нелегко. Ты всегда ощущаешь давление того, что если проиграешь свою подачу, то сет уже не выиграешь. Он играл прекрасно, здорово действовал на задней линии и на приёме. Говорить о его подаче даже не приходится.



Я никогда здесь не выиграю, ведь турнир переезжает. Крэндон Парк — прекрасное место, историческое. Одно из самых старых в туре. Но я думаю, что новое место проведения турнира также будет великолепным. Выступать на стадионе будет удивительно, в том числе для зрителей. Для игроков это также будет гораздо лучше. Переезд — это хорошее решение, но мы будем скучать по этому месту", — цитирует Зверева официальный сайт тура.