Иснер: по ходу матча со Зверевым у меня открылось второе дыхание

Американский теннисист Джон Иснер прокомментировал свою победу над немцем Александром Зверевым в финале турнира в Майами со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:4.

«Я не мог представить, что стану победителем турнира в Майами, учитывая, как я играл перед этими соревнованиями. Но мои трудности в начале сезона имели под собой скорее психологические причины.

Одержать победу здесь, в такой атмосфере — это неповторимо. Это было просто удивительно. У турнира в Майами большая история. Здесь всегда играли лучшие теннисисты. Для нас с Сашей выход в последний финал на этой арене — это нечто особенное.

Это просто невероятно. Я сумел вернуться в игру после такого обидного поражения в первом сете. У меня были шансы и брейк-пойнты. При счёте 4:3 на тай-брейке я подавал, но в итоге проиграл четыре очка подряд. В тот момент я был просто измотан. На в середине второго сета я нашёл второе дыхание. Во второй и третьей партии я чувствовал себя гораздо лучше, чем в первой", — цитирует Иснера официальный сайт тура.