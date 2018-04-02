Иснер повторил достижение Надаля и Ферррейры

Американский теннисист Джон Иснер завоевал титул на турнире категории «Мастерс-1000» в Майами. В финальном матче 14-й сеяный Иснер в трёх сетах обыграл четвёртую ракетку турнира Александра Зверева из Германии со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:4.



Американец стал третьим теннисистом с 2000 года, которому удалось завоевать титул в парном и одиночном разрядах на турнирах категории «Мастерс» в один год. Ранее Иснер выиграл соревнования в Индиан-Уэллсе в паре с Джеком Соком. До него подобным достижением отметились южноафриканец Уэйн Феррейра (2000) и испанец Рафаэль Надаль (2008, 2010, 2012).



После успеха в Майами Иснер переместился на девятую строчку рейтинга ATP.

Иснер стал самым возрастным игроком, впервые победившим на «Мастерсе-1000»