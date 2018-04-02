Иснер: на каждую игру в Майами я выходил психологически свежим и расслабленным

Американский теннисист Джон Иснер, победивший немца Александра Зверева в финале турнира в Майами со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:4, рассказал о трудностях, которые испытывал в начале сезона.

«В начале сезона у меня возникли трудности. Дело было не в физической форме. Я активно работал в зале. Мне мешали психологические моменты, из-за которых я ощущал скованность на корте. Именно поэтому я проигрывал матчи, которые проходили в упорной борьбе.

На этой неделе мы справились с этой преградой. На каждую игру в Майами я выходил психологически свежим и расслабленным. После каждого матча мы с тренером ужинали вместе, и он всё время говорил: «Просто расслабься. Если ты это сделаешь, то будешь настоящей силой на корте», — цитирует Иснера официальный сайт тура.