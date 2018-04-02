Макинрой: Кирьосу нужно научиться не сдаваться в трудные минуты

Бывший американский теннисист Джон Макинрой сравнил с собой австралийца Ника Кирьоса. Также семикратный победитель турниров «Большого шлема» рассказал, в чём может прибавить Кирьос.

«Кирьоса можно сравнить со мной и Илие Настасе. Но ему ещё нужно научиться не сдаваться, когда игра складывается неудачно. Да, иногда тяжело найти мотивацию, чтобы переломить ход игры в таких ситуациях. Такое происходило с каждым. Иногда физические проблемы переходят в плоскость психологии, и наоборот.

Для теннисиста самое сложное – бороться за каждое очко. Мне это удавалось, т. к. я начинал играть, вдохновившись американцем Джимми Коннорсом. Он бился за каждое очко. Если бы мирился с поражениями, я бы не добился тех результатов, которые у меня есть в послужном списке», — цитирует Макинроя Ubitennis.