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Макинрой: Кирьосу нужно научиться не сдаваться в трудные минуты

Макинрой: Кирьосу нужно научиться не сдаваться в трудные минуты
Теннис / ATP

Бывший американский теннисист Джон Макинрой сравнил с собой австралийца Ника Кирьоса. Также семикратный победитель турниров «Большого шлема» рассказал, в чём может прибавить Кирьос.

«Кирьоса можно сравнить со мной и Илие Настасе. Но ему ещё нужно научиться не сдаваться, когда игра складывается неудачно. Да, иногда тяжело найти мотивацию, чтобы переломить ход игры в таких ситуациях. Такое происходило с каждым. Иногда физические проблемы переходят в плоскость психологии, и наоборот.

Для теннисиста самое сложное – бороться за каждое очко. Мне это удавалось, т. к. я начинал играть, вдохновившись американцем Джимми Коннорсом. Он бился за каждое очко. Если бы мирился с поражениями, я бы не добился тех результатов, которые у меня есть в послужном списке», — цитирует Макинроя Ubitennis.

Талантливый бузотёр. Скандалист Ник Кирьос воюет со всем миром
В Майами Ник Кирьос в очередной раз вмешался в чужие разборки. Его собственные матчи тоже часто получаются скандальными.
Источник: Ubitennis Сообщить об ошибке
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