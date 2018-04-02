Хачанов: отличная неделя для меня и для Рублёва, благодарю всех за поддержку

Российский теннисист Карен Хачанов подвёл итоги выступления в парном разряде на турнире категории «Мастерс 1000» в Майами, где ему вместе с Андреем Рублёвым удалось дойти до финала. В решающем матче российский дуэт уступил американцам Бобу и Майку Брайанам.
«Отличная неделя для меня и для Андрея Рублёва. Мы добрались до финала турнира в парном разряде в Майами. Братья Брайан полностью заслужили победу в решающем матче, отличная работа! Благодарю всех за поддержку в ходе турниров в США», — написал Хачанов в своём «твиттере».
Фотографии доступны в «твиттере» Карена Хачанова.
Рублёв и Хачанов «потренировались» перед Кубком Дэвиса с братьями Брайан
Финалисты Майами Рублёв и Хачанов встретятся с австрийцами в Кубке Дэвиса в Москве, а Касаткина будет защищать свой титул в Чарльстоне.