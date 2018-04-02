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Стивенс: в начале сезона я не была готова на 100% и не чувствовала уверенности

Стивенс: в начале сезона я не была готова на 100% и не чувствовала уверенности
Теннис / WTA

Американка Слоан Стивенс, обыгравшая в финале турнира в Майами Елену Остапенко из Латвии со счётом 7:6 (7:5), 6:1, рассказала, с каким настроем подходила к этим соревнованиям.

«После австралийских турниров я отправилась домой и вообще не играла в теннис. Я сосредоточилась на физической подготовке и сделала всё, чтобы быть здоровой. Предсезонная подготовка у меня была не лучшей. Я знала, что находилась не в лучшей форме. Я не была готова на 100% и не чувствовала уверенности в своих силах. Но нужно работать с тем, что имеешь, и не жаловаться. Я спокойно относилась к своему состоянию.

Я хорошо питалась, работала над фитнесом в зале и делала всё, что могло мне помочь. Результаты не пришли сразу же. В Индиан-Уэллсе я проиграла в третьем круге девушке, которая дошла до финала. Но это не плохой результат. Теперь после серии успешных матчей в Майами я ощущаю уверенность", — цитирует Стивенс WTA Insider.

Красота дня. Слоан Стивенс и её американские горки
Американка Слоан Стивенс отлично выступила на турнире в Майами, что позволит ей 2 апреля впервые в карьере попасть в топ-10 рейтинга WTA.
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