Стивенс: в начале сезона я не была готова на 100% и не чувствовала уверенности

Американка Слоан Стивенс, обыгравшая в финале турнира в Майами Елену Остапенко из Латвии со счётом 7:6 (7:5), 6:1, рассказала, с каким настроем подходила к этим соревнованиям.

«После австралийских турниров я отправилась домой и вообще не играла в теннис. Я сосредоточилась на физической подготовке и сделала всё, чтобы быть здоровой. Предсезонная подготовка у меня была не лучшей. Я знала, что находилась не в лучшей форме. Я не была готова на 100% и не чувствовала уверенности в своих силах. Но нужно работать с тем, что имеешь, и не жаловаться. Я спокойно относилась к своему состоянию.

Я хорошо питалась, работала над фитнесом в зале и делала всё, что могло мне помочь. Результаты не пришли сразу же. В Индиан-Уэллсе я проиграла в третьем круге девушке, которая дошла до финала. Но это не плохой результат. Теперь после серии успешных матчей в Майами я ощущаю уверенность", — цитирует Стивенс WTA Insider.