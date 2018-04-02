Макинрой: каждый, включая меня, хотел бы иметь карьеру Федерера

Бывший американский теннисист Джон Макинрой отметил любовь швейцарца Роджера Федерера к теннису. Также Макинрой привёл Федерера в пример другим игрокам.

«Я не знаю никого, кто бы так любил теннис, как Роджер. Некоторые игроки не любят много летать, другим не нравятся тренировки, и они предпочитают матчи. Федереру в теннисе нравится абсолютно всё.

«Каждый теннисист хотел бы иметь такую карьеру, как у Роджера и Пита (Сампраса. – Прим. ред.). Каждый, включая меня, хоть у меня самого и была отличная карьера», — цитирует Макинроя Ubitennis.