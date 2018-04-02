Американцы впервые за 33 года победили во всех разрядах на турнире в Майами

Американские спортсмены успешно выступили на домашнем теннисном турнире в Майами.
Впервые с 1985 года (тогда был проведён первый розыгрыш турнира) во всех разрядах победили представители США. Лучшим среди мужчин стал Джон Иснер, у женщин победила Слоан Стивенс, в мужском парном турнире первенствовали братья Брайаны, обыгравшие в финале российский дуэт Карен Хачанов / Андрей Рублёв, а в женском – Коко Вандевей вместе с австралийкой Эшли Барти.
Таким образом, американцы повторили своё достижение, установленное 33 года назад.
Рублёв и Хачанов «потренировались» перед Кубком Дэвиса с братьями Брайан
Финалисты Майами Рублёв и Хачанов встретятся с австрийцами в Кубке Дэвиса в Москве, а Касаткина будет защищать свой титул в Чарльстоне.