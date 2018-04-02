Крейчикова: день перед финалом провела в постели из-за вирусного заболевания

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова прокомментировала поражение в финале турнира в Майами в парном разряде. Её дуэт с Катержиной Синяковой не смог составить конкуренцию австралийке Эшли Барти и американке Коко Вандевей.



«Начиная с пятницы я вела борьбу с вирусным заболеванием. День перед игрой пришлось провести в постели, но я вышла на корт, стремясь показать всё лучшее, что у меня есть. Очень жаль, что сделать это так и не удалось. Эшли и Коко здорово проявили себя на протяжении всей недели. Я желаю им удачи в оставшейся части сезона», — приводит слова Крейчиковой официальный сайт тура.