Остапенко: у меня нет никаких особенных ожиданий от грунтового сезона

Латвийская теннисистка Елена Остапенко рассказала, какие цели ставит перед собой на грунтовый сезон. На завершившемся турнире в Майами она уступила в решающем матче американке Слоан Стивенс.



«По правде говоря, у меня нет никаких особенных ожиданий, что позволяет избавиться от дополнительного давления. Нужно просто приехать на турнир и сосредоточиться на первом матче. Если его удастся выиграть, то нужно сконцентрироваться на следующей игре и так далее», — приводит слова Остапенко пресс-служба турнира в Майами.



Остапенко является действующей победительницей «Ролан Гаррос».

Красота дня. Слоан Стивенс и её американские горки Американка Слоан Стивенс отлично выступила на турнире в Майами, что позволит ей 2 апреля впервые в карьере попасть в топ-10 рейтинга WTA.