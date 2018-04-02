Стивенс: с нетерпением жду старта грунтового сезона

Американская теннисистка Слоан Стивенс после победы на турнире в Майами поделилась мнением о грядущем грунтовом сезоне. После успеха во Флориде Стивенс впервые в карьере попала в топ-10 рейтинга WTA.



«С нетерпением жду старта грунтового сезона, особенно в связи с тем, что в предыдущем сезоне я пропустила турниры на песчаных кортах. Думаю, что смогу хорошо себя проявить. Я не играла в Риме два года, поэтому с нетерпением жду возвращения в столицу Италии. Надеюсь, что мне удастся заявить о себе во время грунтового сезона», — цитирует американку пресс-служба турнира в Майами.

Красота дня. Слоан Стивенс и её американские горки Американка Слоан Стивенс отлично выступила на турнире в Майами, что позволит ей 2 апреля впервые в карьере попасть в топ-10 рейтинга WTA.