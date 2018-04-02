Тим: здорово вернуться на корт! Жду старт сезона на грунте

24-летний австрийский теннисист Доминик Тим приступил к тренировкам на корте на грунте. Спортсмен сообщил, что готовится к началу сезона на грунте.

«Здорово вернуться на корт. Жду начало грунтового сезона, я снова в деле!» — написал Тим у себя в «инстаграме».

Посмотреть запись можно в «инстаграме» Тима.

Теннисист пропустил более двух недель из-за повреждения лодыжки, которое он получил во время матча с Пабло Куэвасом на турнире в Индиан-Уэллсе. Австриец пропустит матчи Кубка Дэвиса против сборной России, чтобы вовремя восстановиться к началу турнира в Монте-Карло, который стартует 15 апреля.