Касаткина и Гаврилова попробовали свои силы в кулинарии

Российская теннисистка Дарья Касаткина и представительница Австралии Дарья Гаврилова попробовали свои силы в приготовлении пасты.
Спортсменки готовили в одном из ресторанов итальянской кухни в Чарльстоне под руководством шеф-повара Кена Ведрински.
Касаткина является действующей победительницей соревнований в Чарльстоне. Во втором круге нынешнего турнира она встретится либо с американкой Кристиной Макхэйл, либо с представительницей Казахстана Зариной Дияс. Гаврилова в стартовом матче сыграет со спортсменкой из Туниса Онс Жабер.
Видео доступно в «твиттере» турнира в Чарльстоне.
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