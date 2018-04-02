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Касаткина и Гаврилова попробовали свои силы в кулинарии

Касаткина и Гаврилова попробовали свои силы в кулинарии
Теннис / WTA

Российская теннисистка Дарья Касаткина и представительница Австралии Дарья Гаврилова попробовали свои силы в приготовлении пасты.

Спортсменки готовили в одном из ресторанов итальянской кухни в Чарльстоне под руководством шеф-повара Кена Ведрински.

Касаткина является действующей победительницей соревнований в Чарльстоне. Во втором круге нынешнего турнира она встретится либо с американкой Кристиной Макхэйл, либо с представительницей Казахстана Зариной Дияс. Гаврилова в стартовом матче сыграет со спортсменкой из Туниса Онс Жабер.

Видео доступно в «твиттере» турнира в Чарльстоне.

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