Надаль потеряет лидерство в рейтинге, если проиграет один матч до середины мая

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в обновлённом рейтинге ATP вышел на первую позицию, отодвинув с вершины швейцарца Роджера Федерера.
Впрочем, 36-летний уроженец Базеля может вернуть себе звание первой ракетки мира ещё до середины мая. Надалю необходимо защитить три титула, завоёванные в прошлом году. Испанец должен победить на турнирах в Монте-Карло (15-22 апреля), Барселоне (23-29 апреля) и Мадриде (6-13 мая), а любое его поражение поможет Федереру вернуться на вершину рейтинга ATP.
Ранее Федерер объявил, что пропустит грунтовый сезон.
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