Хачанов: познакомьтесь с моей супругой!

21-летний российский теннисист Карен Хачанов впервые опубликовал фотографию со своей супругой Вероникой Шкялевой. Они поженились в 2016 году, но до сих пор Хачанов не выкладывал фотографий жены.

«Наконец познакомьтесь с моей супругой в социальных сетях!» – написал Хачанов в сторис в «Инстаграме».

Хачанов опубликовал фото с супругой Фото: Карен Хачанов

Посмотреть запись можно в «инстаграме» Хачанова.

Хачанов в финале турнира в Майами в парном разряде вместе с Андреем Рублёвым уступил американцам Бобу и Майку Брайанам (6:4, 6:7, 4:10). В рейтинге ATP Хачанов занимает 40-ю строчку.