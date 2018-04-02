Причиной прекращения сотрудничества Джоковича и Агасси мог стать конфликт

Одной из причин прекращения сотрудничества сербского теннисиста Новака Джоковича с американцем Андре Агасси, который входил в команду тренеров спортсмена, мог стать конфликт во время тренировки. Джокович и Агасси спорили на тренировке в Индиан-Уэллсе, что сильно разозлило американца, утверждает Spox.com.

Также сообщается, что Джокович отказался от предложения Агасси пропустить турнир в Майами. Сам Агасси признавал, что они с сербом часто не соглашались друг с другом.

Агасси вошёл в команду Джоковича незадолго до старта «Ролан Гаррос» в 2017 году. В ноябре 2017 года Джокович также привлёк к работе в качестве тренера Радека Штепанека. Бывший чешский теннисист продолжает сотрудничество с сербом.